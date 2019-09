FC Bizau will die Tabellenführung verteidigen

Nach vielen Jahren stehen die Hinterwälder in der Vorarlbergliga auf Platz eins

Das Wichtigste gleich vorweg: FC Bizau hat vor Kurzem beim Vorarlberger Verbandsvorstand einen schriftlichen Antrag um Spielgenehmigung für die VN.at Eliteliga Vorarlberg ab der Saison 2020/2021 eingebracht. Allerdings müssen die Hinterwälder vorerst einmal einen ersten oder zweiten Endrang nach Saisonende auf sportlicher Ebene schaffen um überhaupt die Voraussetzungen dafür zu ermöglichen. Der Verbandsvorstand wird noch im Herbst 2019 eine Entscheidung zu diesem Antrag kundtun. Als die Hinterwälder in der Saison 2013/2014 über den Meistertitel in der Vorarlbergliga jubelten, stand Bizau zuletzt auf dem ersten Rang in dieser Leistungsstufe. Mit sechs Siegen und zwei Remis sind die Schützlinge von Trainer Dominik Helbock nach mehr als fünf Jahren wieder auf dem Platz an der Sonne und wollen diese imposante Erfolgsbilanz bei der Sonntagsmatinee (11 Uhr) im Heimspiel gegen Lochau (10. Platz) erfolgreich verteidigen. Bizau kann in Bestbesetzung antreten und hat viel Qualität mit vielen sehr guten Einzelspielern in ihren Reihen. „Wir wollen so lange wie möglich auf dem obersten Treppchen stehen und sportlich glänzen“, sagt Bizau Langzeitobmann Josef Greber.