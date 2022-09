FC Bayern gewinnt Schlagerspiel gegen Barca

In einem hochklassigen Duell siegen effiziente Bayern gegen starke Gäste mit 2:0. Die Katalanen hadern mit ihrer Chancenverwertung, denn Lewandowski & Co fanden zahlreiche Möglichkeiten vor.

Besonders im Fokus stand heute am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League das Aufeinandertreffen des FC Bayern München und des FC Barcelona. Es war dies auch die Rückkehr des ehemaligen bayuvarischen Torjägers Robert Lewandowski, der bekanntlich seit dieser Saison das Trikot der Katalanen trägt.

Barcelona mit Chancenplus

Es entwickelte sich ein hochklassiges Spiel, mit den besseren Chancen für "Barca". Gleich zwei Mal hatte Lewandowski die Führung auf dem Fuß, einmal zielte der Pole drüber (18.), im zweiten Versuch behielt Keeper Neuer die Oberhand (21.). Zuvor hatte der Torhüter der Bayern auch schon gegen Pedri in Extremis gerettet (11.).

Auf der Gegenseite fand ÖFB-Kicker Sabitzer die beste Einschussgelegenheit vor, der nach Zuspiel von Sane den Kasten der Katalanen allerdings verpasste. Drei Minuten vor der Pause tauchte dann wieder Lewandowski im Bayern-Strafraum auf, der eingewechselte Mazraoui verhinderte mit einem guten Tackle aber Schlimmeres aus Sicht der Gastgeber. So ging es ereignisreichen 45 Minuten mit dem torlosen Remis in die Kabinen.

Doppelschlag nach der Pause

Auch nach Wiederbeginn fand die Xavi-Elf die erste Chance vor, Raphina verpasste die Führung nur ganz knapp. Diese sollte dann aber auf der anderen Seite fallen. Ter Stegen wehrte einen Goretzka-Schuss zur Ecke ab, diesen trat Kimmich zur Mitte und dort verwertete der freistehende Hernandez per Kopf zum 1:0 für die Bayern.

Barcelona kam nach dem Rückstand zwar nicht mehr zu derart vielen Chancen wie zuvor, Pedri hatte mit seinem Abschluss in Minute 65 allerdings Pech, nur der Pfosten verhinderte nun den eigentlich längst überfälligen Treffer für die Katalanen. Es blieb schlussendlich aber beim 2:0-Erfolg für den deutschen Rekordmeister. Barcelona trat wie ein absolutes Spitzenteam auf und tritt nur aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung die Rückreise ohne Punkte an.

Inter souverän bei Pilsen

Im Parallelspiel der Gruppe C holte sich Inter Mailand den erwarteten Auswärtssieg bei Underdog Viktoria Pilsen. Die Italiener siegten durch Treffer von Dzeko (20.) und Dumfries (70.) souverän mit 2:0.

Sporting gewinnt erneut

In Gruppe D hat Sporting Lissabon nach zwei Spielen das Punktemaximum auf dem Konto. Nach dem erfolgreichen Auftakt vergangene Woche in Frankfurt, siegten die Portugiesen heute durch zwei ganz späte Tore von Paulinho (90.) und Gomes (92.) auch gegen Tottenham mit 2:0.

Das zweite Spiel dieser Gruppe ging in Marseille über die Bühne, wo die heimischen Franzosen Eintracht Frankfurt empfingen. Die vom Österreicher Oliver Glasner trainierte Elf aus Hessen gewann durch ein Tor von Lindstrom zwei Minuten vor der Pause knapp mit 1:0.

Brügge überrascht

Überraschend führt Club Brügge nach zwei Spieltagen die Gruppe B an. Die Belgier gewannen beim FC Porto klar und deutlich mit 4:0 und halten damit bei sechs Zählern. Im Duell zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid setzte sich die Werkself dank zweier Treffer in der Schlussphase von Andrich und Diaby mit 2:0 durch.

Liverpool jubelt spät

Das Spiel in Gruppe A zwischen den Glasgow Rangers und Napoli wurde aufgrund der Trauerfeierlichkeiten um die Queen auf morgen verschoben. Deshalb fand in dieser Gruppe heute nur eine Partie statt, der FC Liverpool empfing Ajax Amsterdam und wollte Widergutmachung für die 1:4-Klatsche in Neapel betreiben.