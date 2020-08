FC Andelsbuch effektiv, FC Lustenau im großen Pech

Ein Doppelpack von Simon Walch brachte Andelsbuch Coach Luggi Reiner einen Einstand nach Maß

Daten, Fotos, Text, Video vom Liveticker im Spiel Andelsbuch vs FC Lustenau

Bereits nach gestoppten 15 Sekunden konnte Andelsbuch Mittelfeldspieler Pius Reumiller eine Riesenchance nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Allerdings war es FCL-Neuzugang Christoph Kobleder der für seinen geschlagenen Keeper Küng auf der Torlinie in Extremis rettete (1.). Noch in der Anfangsphase konnte Andelsbuch Nico Kleber einen Kopfball nicht verwerten (16.). Andelsbuch präsentierte sich dank Simon Walch effektiv, FC Lustenau im großen Pech: Gleich zweimal rettete für die Wälder Aluminium vor einem Gegentreffer: FCL-Rückkehrer Christoph Kobleder setzte einen wuchtigen Kopfball an die Querlatte (29.) und Hüseyin Zengin traf ebenfalls nur die Torumrandung (40.). Der FC Lustenau kam mit Fortdauer der Partie besser in Schwung, aber ließ durch Zengin (28./43./89.) drei sogenannte Hundertprozentige aus. Zudem blieb die Pfeife des Unparteiischen nach einem elferverdächtigen Foul an Maximilia König die Pfeife stumm (47.). „Ich bin überglücklich über den diesen wichtigen Auftaktsieg. Mein Vorgänger Ralf hat gute Arbeit verrichtet, die Mannschaft ist voll intakt. Allerdings haben wir auch Glück gehabt, doch die starke Anfangsphase lohnte sich wirklich und die Taktik ging voll auf“, so Andelsbuch Trainer Luggi Reiner.