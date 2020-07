FC Andelsbuch braucht einen neuen Coach

Suche nach einem Nachfolger für Ralf Grabher schon gestartet

Die Saison in der Vorarlbergliga beginnt in zwei Wochen. Noch vor dem Start gibt es den ersten Trainerwechsel. Nach eineinhalb Jahren guter Zusammenarbeit gehen Ralf Grabher (54) und der Wälderklub Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch getrennte Wege. Aus privaten und familiären Gründen kann der Lustenauer sein Amt nicht mehr ausüben und beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit. Vorerst wird Comebacker Rene von der Thannen in die Doppelfunktion schlüpfen. Als Spieler und Interimscoach wird der Mittelfeldakteur in den nächsten Tagen fungieren, bis ein Nachfolger für Grabher gefunden wurde.