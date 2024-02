Favoritensiege zum Auftakt des CL-Achtelfinales

Real Madrid (1:0 in Leipzig) und Manchester City (3:1 in Kopenhagen) feierten im Achtelfinal-Hinspiel jeweils einen Auswärtssieg.

Zum Start des Achtelfinales in der Champions League gastierte Titelverteidiger Manchester City heute beim klaren Außenseiter FC Kopenhagen. Zudem hatte RB Leipzig Real Madrid ohne den angeschlagenen Jude Bellingham zu Gast.

Real Madrid siegt glücklich

In Leipzig starteten die Hausherren gut und waren gegen den spanischen Tabellenführer in den ersten 45 Minuten das deutlich gefährlicher Team. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball im Netz, doch das Tor von Sesko wurde durch den VAR zurückgenommen - und das wohl aufgrund einer vermeintlichen Behinderung von Henrichs gegen Real-Keeper Lunin zu Unrecht. Auch in weiterer Folge blieb Leipzig das bessere Team, fand aber zu selten den letzten Pass, um wirklich gefährlich zu werden.

Die zweite Halbzeit begann für die Gäste aus Madrid perfekt: Brahim Diaz setzte sich gegen mehrere Leipziger gut durch und schlenzte den Ball zum 0:1 in die lange Ecke. Mit der Führung im Rücken kontrollierte Real das Spiel, auch wenn Leipzig - angeführt vom starken Xavi Simons - weiter zu guten Möglichkeiten kam. In der 72. Minute hatten Schlager und Co. dann aber viel Glück, als Vinicius Junior am Pfosten scheiterte. Am Ende brachten die Hausherren den Ball nicht im Tor unter und Real jubelte über einen - vor allem auch wegen der Fehlentscheidung in Minute zwei - sicherlich etwas glücklichen 1:0-Auswärtssieg. Für das Rückspiel in Madrid ist damit aber weiter alles offen.

Manchester City souverän

In Kopenhagen war Manchester City von Beginn weg klar überlegen und drückte die Hausherren weit in deren eigene Hälfte. Bereits in der 10. Minute sorgte De Bruyne für das 1:0 und vieles deutete auf ein klares Ergebnis hin. Doch die Hausherren kämpften sich in die Partie, trauten sich immer mehr zu und wurden nach gut einer halben Stunde belohnt. Unter starker Mithilfe von Ederson, der den Ball unbedrängt in die Füße von Elyounoussi spielte, kam Magnus Mattsson anschließend zum 1:1. Doch dank eines Tores von Bernardo Silva in der Nachspielzeit ging City mit einem knappen 2:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit war Manchester City weiter deutlich näher am dritten Treffer als Kopenhagen am erneuten Ausgleich. Dennoch dauerte es bis zur 92. Minute, als Phil Foden nach De Bruyne Vorarbeit für den 3:1-Endstand sorgte. Somit steht Manchester City mit einem Bein im Viertelfinale und bleibt damit auf Kurs in Richtung Titelverteidigung.