Favoritensiege und neue Landesmeister im Triathlon

Martin Bader und Stefanie Frei kürten sich im Jannersee Triathlon zu den Landesmeister auf der Sprintdistanz.

Favoritensiege durch Lukas Hollaus bei den Herren und Lena Berlinger bei den Damen (beide Skinfit Racing Tri Team) beim Jannerseetriathlon 2021. Mit dem 34. Rang in Tokio in der Tasche, zeigte der Salzburger auch rund um den Jannersee seine Klasse. Beim Schwimmen konnte der Lokalmatador Martin Bader mit Hollaus aus dem Wasser steigen. Auf der 16 Kilometer langen Radstrecke musste er nach ca. 2/3 den Salzburger ziehen lassen. Dieser nahm mit gut 30 Sekunden Vorsprung die 4 Kilometer Laufstrecke in Angriff. Dort konnte er den Vorsprung erwartungsgemäß ausbauen. Bader platzierte sich hinter ihm, mit 1,20 Minuten Rückstand auf dem 2. Gesamtrang und gewann damit überlegen die Landesmeisterschaftswertung. Der Deutsche Häcker Konstantin kam als 3. ins Ziel. Niclas Baldauf holte, als gesamt fünfter, die Silbermedaille in der Landesmeisterschaft. Das LM-Podest komplettierte der Nachwuchskaderathlet Samuel Künz.