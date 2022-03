Favorit setzt sich klar durch und fährt nach Mittersill

Die BG Bregenz Blumenstraße gewann das Endspiel der Volleyball LM gegen Satteins.

Das Finale erreichten: das BG Bregenz Blumenstraße, das BG Dornbirn, die SMS Nüziders und die SMS Satteins Leider konnte das BG Dornbirn aufgrund von vielen Erkrankten nicht am Finaltag teilnehmen und so spielten noch drei Teams um den Landesmeistertitel in der MS Egg.