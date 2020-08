Favorit sein ist nicht immer leicht

SW Bregenz in der Favoritenrolle, aber Austria Lustenau Amateure will überraschen

Das ist der Liveticker vom Spiel SW Bregenz vs Austria Lustenau Amateure

Ein Duell von zwei noch ungeschlagenen Mannschaften treffen im Immo-Agentur Stadion in der Vorarlberger Landeshauptstadt aufeinander. SW Bregenz hat mit einem Sieg (2:0 Rotenberg) und einem Heimremis (2:2 Röthis) die Anwartschaft auf einen Startplatz für das Meister Play-off in der Regionalliga West bekundet und will die Erfolgstendenz fortsetzen. Allerdings konnte auch die Austria Lustenau Amateure ihr erstes Pflichtspiel (3:2 gegen Wolfurt) für sich entscheiden und kann in Bregenz ohne Druck frechdrauflosspielen. Sowohl Bregenz als auch die zweite Kampfmannschaft der Austria hat sich komplett neu aufgestellt und ist noch lange nicht am Höhepunkt. In Bregenz geht der Verletzungsteufel aber weiter: Eigenbauspieler Emir Düz (19) erlitt im Training einen Knöchelbruch und muss mindestens zwei Monate pausieren. „Er ist ein wichtiger Perspektivspieler und hat seine Qualität. Schade, dass er nun so lange ausfallen wird“, so Bregenz Coach Michael Pelko.