Favorit SC Röthis wankte, aber fiel nicht

Die faustdicke Sensation lag im letzten Spiel der dritten VFV-Cuprunde von Underdog Hittisau (1. LK) und Favorit Röthis (VL) in der Luft.

Die Wälder führten nach Toren der Legionäre Luan Ruviaro und Jonathan Ferreira da Silva nach 33 Minuten komfortabel mit zwei Treffern Vorsprung. Doch die Vorderländer wurden dadurch so richtig aufgeweckt und siegten noch mit 5:2. Vier verschiedene Torschützen trugen sich bei den Röthnern in die Torliste ein, einmal bugsierten die Wälde den Ball ins eigene Tor. Röthis qualifizierte sich als letztes Team für das Achtelfinale, die Auslosung gibt es am Finaltag zum Wolfurter Hallenmasters am Dreikönig. Drei Underdogs sind mit Dornbirn 1b, Altach 1b und Lingenau (alle 2. LK) noch im Bewerb.