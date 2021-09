Favorit Austria Lustenau will ins ÖFB-Cup Achtelfinale

Die Mader-Mannen sind beim Elften der RL Mitte Weiz aber gewarnt und hoffen auf ein Weiterkommen.

In der Meisterschaft der 2. Liga führt die Lustenauer Austria nach acht Spieltagen die Tabelle mit einem Vorsprung von sechs Zählern auf den FC Liefering an. Nun will die erfolgshungrige Truppe um Trainer Markus Mader (53) auch im nationalen Pokalbewerb für positive Schlagzeilen sorgen.

Im Uniqa ÖFB-Cup Zweitrundenspiel heute um 19 Uhr beim Elften in der Regionalliga Mitte, SC Weiz aus der Oststeiermark sind Pius Grabher und Co. logischerweise in der Favoritenrolle. Die Torfabrik der 2. Liga hat in Runde eins im österreichischen Pokal das Regionalliga Mitte Schlusslicht FC Wels mit 3:1 besiegt und trifft nun wieder auf einen Klub aus der dritthöchsten Leistungsstufe Österreichs. In der Meisterschaft hat Weiz bisher drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen zu Buche stehen. „Meine Mannschaft muss so wie in der Meisterschaft auftreten. Das ist auch absolut notwendig. Wir werden Weiz sicher nicht unterschätzen und sind gewarnt. Sie haben schon auch Qualität, die Regionalliga Mitte ist stärker als die RL West. Zudem erwartet uns ein enger, kleiner Platz wo es viele erbitterte Zweikämpfe geben wird. Die Grundtugenden wie Kämpferherz, Laufbereitschaft, Wille und Leidenschaft sind Voraussetzung für ein Weiterkommen“, so Austria Lustenau Erfolgscoach Markus Mader.