Faustschlag ins Gesicht, weil Teenager seiner Mutter half

Wild gewordener Autofahrer packte erst die Mutter am Kragen und schlug dann ihrem 17-jährigen Sohn mitten ins Gesicht.

Am Samstag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Beisein seiner 52-jährigen Mutter mit dem Pkw von der Valisera Talstation in St. Gallenkirch über die L192 in Richtung Schruns. Aufgrund der schmalen Straßen und dem Gegenverkehr habe der 17-jährige immer wieder seine Fahrgeschwindigkeit verringern müssen und sei entlang der L192 von dem nachkommenden Pkw-Lenker durch Auffahren und Hupen bedrängt worden.