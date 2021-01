Faurecia schließt Standort in Kennelbach – 130 Jobs weg

Erst 2019 noch modernisiert und aufgewertet, folgt heuer die Schließung des Werkes in Kennelbach.

Die Schließung soll zum Ende des heurigen Jahres erfolgen - von der Entscheidung sind beinahe 130 Arbeitsplätze betroffen - begründet wird der Schritt unter anderem mit der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit sowie Überkapazitäten am Markt - die Produktion von Aluminium-Dekorelementen in Europa soll eingestellt werden

Für den Vorarlberger Arbeitsmarkt kommt in diesen Tagen die nächste Hiobsbotschaft. Wie der französische Automobilzulieferer Faurecia mit Hauptsitz in Nanterre bei Paris mitteilte, werde das Unternehmen das Produktionswerk beziehungsweise den gesamten Standort in Kennelbach zum Jahresende 2021 schließen. Von dieser Entscheidung sind nach Information der Faurecia Decoration Division beinahe 130 Mitarbeiter betroffen. Für sie soll es einen Sozialplan geben. Auch ein paar dazugehörende Büroarbeitskräfte in München verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Belegschaft wurde vor wenigen Tagen informiert.