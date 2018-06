Faszination US-Cars erneut im Montafon!

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, lässt Schruns auch heuer am Samstag, den 9. Juni ab 11:30 Uhr, einen Tag vor Vatertag, wieder Männerherzen höher schlagen! Zu feurigem Barbecue, kühlem Bier und lässiger Rock´n Roll Live-Musik, dürfen bei einem ordentlichen Männertag schöne und seltene Autos natürlich nicht fehlen.

Um ca.13.30 Uhr werden zahlreiche amerikanische Oldtimer und Raritäten gesammelt auf dem Kirchplatz in Schruns eintreffen. Hier hat man die Möglichkeit sich die Boliden von der Nähe anzusehen und sich bei Interesse bei den Fahrern über die amerikanischen Klassiker zu informieren.

Und das ist nicht alles! Der Veranstalter, die WIGE Montafon, wird in Kooperation mit der Brauerei Fohrenburg an alle Väter einen 6er Träger Bier zum Vatertag verschenken (bei Vorlage eines Kassabeleges ab EUR 10,- aus einem WIGE-Mitgliedsbetrieb mit Rechnungsdatum vom 09.06.2018). Zudem wird ein Kugelgrill von Napoleon im Wert von EUR 490,- verlost.

Mit fetziger Rock`n Roll-Musik live von „Chris Aron & The Croakers“, die einen der bekanntesten Musiker der Europäischen Rockabilly Szene “Randy Rich” mit im Gepäck haben, wird in diesem Jahr bis in die Abendstunden gefeiert und getanzt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg zum Austoben und gratis Kinderschminken sowie für die Bewirtung wird bestens gesorgt sein. Somit steht einem perfekten Männer- und Familientag nichts mehr im Wege!