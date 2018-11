Johannes Rützler schlüpfte mit elf Jahren zum ersten Mal in ein Krampuskostüm.

Am Freitag, 23. November steigt die bereits achte Auflage der Krampusshow des Krampusverein Braz. Mit dabei Johannes Rützler, der bereits bei der ersten Krampusshow mit dabei war. Der damals elfjährige Brazer ist erblich vorbelastet. Sein Vater Thomas Rützler erhielt zum 40. Geburtstag eine Krampusmaske geschenkt und so nahm alles seinen Lauf. Es wurde mit einigen anderen, vorwiegend Mitglieder der Rützler-Familie, der Krampusverein gegründet und die erste Krampusshow vorbereitet und durchgeführt. „Damals waren wir drei Kinder, die mit den großen Krampussen die Show gestalteten“, so Johannes Rützler und gibt zu, dass er damals noch große Angst vor den „Ungetümen“ hatte. Die Faszination Krampus beinhaltet für ihn neben sich hinter einer Maske zu verstecken auch das Brauchtum. „Leider geht vieles an Brauchtum verloren und so ist es umso wichtiger den Krampus zu erhalten“, erklärt der 18jährige. Neben dem Verstecken, andere zu Erschrecken und dem Brauchtum steht die Gemeinschaft bei den Brazer Krampussen hoch im Kurs. Neben dem Einstudieren der eigenen Choreografie, den Krampusläufen und den Hausbesuchen als Begleitung des Nikolaus treffen sich die selbstgeschnitzt