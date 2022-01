Fast zwei Meter "Riese" verstärkt den SCR Altach

Die Rheindörfler verpflichten leihweise bis Saisonende einen Spieler von Lausanne.

Das Bundesliga Tabellenschlusslicht SCR Altach hat seinen zweiten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Mickaël Nanizayamo wechselt vorerst leihweise vom FC Lausanne-Sport zu den Rheindörflern.

Nanizayamo stammt aus dem Nachwuchs des FC Tours und spielt seit Sommer 2018 in der Schweiz. Für den FC Lausanne-Sport absolvierte der ehemalige französische Nachwuchsnationalspieler 45 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer.

Nach dem Abgang von Berkay Dabanli und der aktuell angespannten Personalsituation in der Innenverteidigung wird Nanizayamo das Abwehrzentrum des SCRA verstärken und in den kommenden Tagen bereits in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Wir verpflichten mit Mickaël Nanizayamo einen physisch starken Innenverteidiger, der sich beim FC Lausanne bereits in jungen Jahren in der Schweizer Super League behaupten konnte. Er hat in der zurückliegenden Halbsaison wenig Spielzeit erhalten, trotzdem sehen wir in ihm einen Spieler, der unsere Defensive verstärkt und unserem Trainerteam weitere Möglichkeiten im Abwehrzentrum bietet.“

Mickaël Nanizayamo: „Ich bin bereit die neue Herausforderung anzunehmen und möchte meinen Beitrag leisten, dass der SCR Altach seine Ziele im Frühjahr erreicht. Werner Grabherr und Ludovic Magnin haben mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und ich freue mich bereits darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Nach einem persönlich nicht ganz einfachen halben Jahr brenne ich darauf, hier in Altach zu zeigen, was ich kann.“