Fast zwei Meter "Riese" stürmt für den FC Dornbirn

Die Rothosen verpflichten einen klassischen Mittelstürmer aus der Schweiz.

Neunter Neuzugang für den Zweitligist FC Dornbirn. Der 1,92 Meter große Doppelstaatsbürger von der Schweiz und Kongo, Yann Kasai (23) wechselt vom Schweizer Drittligisten Etoile Carouge zu den Rothosen. Der klassische Mittelstürmer wusste in den Testspielen gegen Memmingen, Admira Dornbirn und Altach zu überzeugen und erhält bei der Truppe um Trainer Eric Orie einen Einjahresvertrag. Seine Referenzen aus der Vergangenheit sind vielversprechend für die Zukunft: 23 Tore in 35 Spielen bei Young Boys Bern U-21, sieben Treffer in zwanzig Partien beim FC Zürich U-21 und zuletzt war der „Riese“ und kopfballstarke Akteur in Etoile Carouge bei sechs Begegnungen einmal erfolgreich. Kasai wurde als „Ersatz“ für den abgewanderten Stürmer Deniz Mujic (wechselte nach Brühl St. Gallen) neu unter Vertrag genommen.