Fast so kalt wie 1936: Niagarafälle zugefroren

Die Niagarafälle in Nordamerika sind weltberühmt und auch im Winter sehenswert. Nach mehreren frostigen Wochen sind die Wasserfälle gefroren. Ein atemberaubendes Naturschauspiel.

Vor 85 Jahren war es in Nordamerika mit zweistelligen Minustemperaturen so kalt, dass die berühmten Wasserfälle komplett zufroren: Am 26. Januar 1936 waren die Niagarafälle weitgehend zu Eis erstarrt. Zuvor war es wochenlang besonders kalt gewesen. Auch im Februar 2015 waren sie zu einem großen Teil zugefroren.