Fast jeder zehnte Unfall in Vorarlberg mit Alko-Lenkern

Laut der Statistik Austria nahm die Zahl der Alko-Unfälle in Vorarlberg im ersten Halbjahr 2022 deutlich zu.

Das war der höchste Anteil an Alkoholunfällen in einem 1. Halbjahr seit Beginn der digitalen Erfassung 1992. Im Bundesländervergleich verzeichnete das Burgenland den höchsten Anteil mit zwölf Prozent, Vorarlberg folgt gemeinsam mit der Steiermark mit neun Prozent auf Platz zwei.

In Vorarlberg kam es in den ersten sechs Monaten des Jahres zu 87 Unfällen, in denen zumindest ein Unfallbeteiligter alkoholisierter war. Im Jahr davor waren es noch 62, das entspricht einem Anstieg von 40,3 Prozent. Die Zahl der Verletzten durch Alkoholunfälle stieg von 68 auf 97 - ein Plus von 42,6 Prozent. Eine Person verstarb bei einem Alko-Unfall.