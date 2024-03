Fast jeder macht diese Fehler: Wie die Ostereier länger haltbar bleiben

Um den Eierkult zu Ostern ranken sich viele Legenden. Eins steht fest: Heute werden zur Osterzeit mehr Hühnereier gegessen als zu irgendeiner anderen Jahreszeit.

Falsche Technik

Viele Menschen piksen ein kleines Loch in die Eierschale, damit die Luft, die sich hier bildet, entweichen kann und die Schale nicht platzt. Durch das Loch geraten aber Keime in das Ei und es wird schneller schlecht. Die Lösung: Die Eier sollten Zimmertemperatur haben und intakt in kaltem Wasser angesetzt werden.