Fast 8.000 Corona-Tote in Österreich seit Pandemie-Beginn

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Österreich sind fast 8.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Noch 300 auf Intensivstation

Die meisten Neuinfektionen gab es in Niederösterreich mit 273 Fällen, gefolgt von Oberösterreich mit 246 und der Steiermark mit 208 Fällen. In Wien gab es 198 Ansteckungen, in Kärnten 114, in Tirol 98, in Salzburg 94, im Burgenland und in Vorarlberg je 51. Bisher haben sich in ganz Österreich seit Ausbruch der Pandemie 422.522 Menschen mit Corona angesteckt. 400.851 sind wieder genesen. 13.677 Patienten laborieren noch an einer Infektion, das sind um 210 weniger als noch tags zuvor.