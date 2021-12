Fast 500 Millionen Euro für Villa mit Caravaggio-Gemälde

Eine Villa mit dem einzig bekannten Deckengemälde des bedeutenden Barockmalers Caravaggio wird per Gerichtsbeschluss versteigert.

Das mitten in Rom gelegene Casino dell'Aurora, auch bekannt als Villa Ludovisi, wurde 1570 erbaut und befindet sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie Ludovisi, eine der aristokratischen Familien der italienischen Hauptstadt. Zuletzt bewohnten es Fürst Nicolo Boncompagni Ludovisi und seine in Texas geborene Ehefrau.

Erbstreit und Versteigerung

Nach dem Tod des Fürsten im Jahr 2018 wurde die Villa zum Gegenstand eines Erbstreits zwischen den Kindern aus dessen ersten Ehe und seiner dritten Frau, Prinzessin Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi. Ein Richter ordnete kürzlich die Versteigerung der Villa an, die für den 18. Januar angesetzt ist. Ihr Wert wird auf 471 Millionen Euro geschätzt, das Startgebot liegt bei 353 Millionen Euro.

Monumentales Anwesen

Die Auflistung auf der Auktionsseite des Gerichts hebt die vielen Vorzüge des Hauses hervor, weist aber auch darauf hin, dass Renovierungsarbeiten im Wert von elf Millionen Euro erforderlich sind, um das Haus an die heutigen Standards anzupassen. Es handele sich um ein "monumentales Anwesen" auf sechs Ebenen, das zu den prestigeträchtigsten architektonischen und landschaftlichen Schönheiten Roms gehöre, "mit drei Garagen, zwei Dachterrassen, einem "prächtigen Garten mit Arboretum und hohen Bäumen, Fußgängerwegen, Treppen und Ruhezonen" - und dem Caravaggio-Gemälde.

Die Villa Ludovisi in Rom.

Teure Restaurierung

Die amerikanische Prinzessin, die früher mit dem ehemaligen US-Kongressabgeordneten John Jenrette Jr. verheiratet war und seit fast 20 Jahren in der Villa lebt, sagte über den Verkauf im Gespräch der Nachrichtenagentur AP: "Ich habe versucht, das Haus im Rahmen meiner Möglichkeiten zu restaurieren. Man muss wirklich Milliardär sein, nicht Millionär. Man muss Milliardär sein, wenn man so ein Haus hat, ein historisches Haus, weil man alles richtig machen will."