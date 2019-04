Fast 300 Festnahmen bei Klimaprotesten in London

Bei den Klimaprotesten in London sind bisher fast 300 Demonstranten festgenommen worden.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich “äußerst besorgt” darüber, dass die Demonstranten ihre Proteste am Mittwoch auf die Londoner U-Bahn ausweiten wollen. Den öffentlichen Nahverkehr so ins Visier zu nehmen, würde den Bemühungen für den Klimaschutz schaden, warnte das Stadtoberhaupt.

Am Dienstag gab es weitere Sitzblockaden auf der Waterloo-Brücke, am Oxford Circus und am Marble Arch. Auf der Brücke stellten die Aktivisten Bäume in Töpfen auf und ketteten sich mit Fahrradschlössern fest.