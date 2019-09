Fast 100 Firmenpleiten in Vorarlberg 2019

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres mussten weniger Vorarlberger Privatkonkurs beantragen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings meldeten bisher 98 Firmen Insolvenz an. Das geht aus Statistiken des Kreditschutzverbands von 1870 hervor.

Mehr Unternehmenspleiten

Weniger erfreulich sieht es im unternehmerischen Bereich aus: 98 Firmen meldeten seit Jänner dieses Jahres Insolvenz an. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur 92. Das bedeutet ein Zuwachs von 6,5 Prozent. In diesem Jahr sind im Ländle unter anderem die "ALGE ELASTIC GmbH" in Lustenau und die "HAFI" in Feldkirch in Konkurs gegangen. Österreichweit sind die Insolvenzanträge 2019 leicht rückläufig.