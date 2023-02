Fasnat in Bludenz, Bings und Außerbraz

Am Fasnatwochenende geben in Bludenz, Bings und Außerbraz die Mäschgerle den Ton an.

Bludenz. „Jöri Jöri Kuttlablätz“, „Bigi Bigi Mäh“ und „Stierle Stierle Hoch“ tönt es im Hochfasching in Bludenz, Bings und Braz.

Die Faschingsfreunde haben dabei am kommenden Wochenende die Region fest im Griff.

Den Startschuss ins Faschingswochenende bildet der Hächlaverkauf am Freitag, 17. Februar, in Bludenz. Das Faschingsblatt stimmt die Jöris auf die närrischen Tage ein. Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar ist dann Party-Ausnahmezustand in der Bludenzer Innenstadt angesagt.

Schon am Samstagvormittag ab 9 Uhr geht es los. Die dekorierten Geschäfte und Lokale erwarten die Jöris. Musik und Bewirtung findet durch die Funkenzunft Bludenz in der Mühlgasse statt.

Um 15 Uhr findet dann die Schlüsselübergabe mit dem Festzug vom Rathaus zum Riedmillerplatz statt. In einem feierlichen Akt wird dort der Stadtschlüssel vom Bürgermeister an die Funkenzunft übergeben. Ab 17 Uhr laden die „Jöri Party“ in der Mühlgasse und die Jöri-Meile in den Lokalen der Bludenzer Innenstadt zum Feiern ein.

Aufgrund des Festzuges kommt es von 15 bis 17 Uhr in den Bereichen der Post- und Sparkassenkreuzung zu kurzen Verkehrsanhaltungen sowie zu einer Straßensperre rund um den Riedmillerplatz (Werdenbergerstraße). Die Stadtdurchfahrt in Richtung Nüziders und Bürs wird örtlich umgeleitet und ist entsprechend beschildert.

Kinderfasnat in Bings

Am Samstag, um 14 Uhr sind ganz Bings und die Vereine und Zünfte aus der Umgebung auf den Beinen. Der Kinderfaschingsumzug in Bings lässt besonders die kleinen Jöriherzen höher schlagen. Im Davenna-Saal findet der anschließende fröhliche Ausklang mit Mini Playback Show statt. Damit die Faschingsfreunde ungehindert feiern können, werden in der Zeit von 13.50 bis 14.30 Uhr die Klostertalerstraße von der Schule bis zur Kreuzung mit der Bingser Dorfstraße und die Bingser Dorfstraße bis zum Davennasaal in Stallehr gesperrt.



Ungewöhnliche Klänge und Outfits finden sich am Sonntag, 19. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Braz ein. Dorthin lädt die Funkenzunft Braz zum Vereinsgottesdienst.

Höhepunkt des bunten Fasnattreibens

Der Bludenzer Jöriumzug am Fasnatsunntig, 19. Februar, bildet schließlich den Höhepunkt des närrischen Wochenendes. Viele bunte Jörigruppen ziehen dabei ab 14 Uhr durch die Bludenzer Innenstadt, bevor dann um 16 Uhr nochmals eine ausgelassene Jöriparty in der Mühlgasse steigt.

Für den Jöri-Umzug bleibt die Innenstadt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über die Klarenbrunnstraße bzw. die Hermann-Sander- und Austraße bzw. über den Kasernplatz und die Fohrenburgstraße umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend beschildert.

Faschingsumzug in Braz