Faschismus-Sager lässt bei den Grünen die Wogen hochgehen

Für die Grüne Landesspitze hat Martin Hämmerle mit seinem Faschismus-Vergleich eine rote Linie überschritten.

Bei den Grünen regt sich Widerstand. Eine Initiative begehrt gegen die Impfpflicht auf. An der Spitze stehen mit Martin Hämmerle (Grüner Stadtrat in Dornbirn) und Johannes Falch (Grüne Wirtschaft) zwei Vorarlberger, wie die "Vorarlberger Nachrichten" am Freitag berichten:

Afghanistan-Vergleich und Faschismus-Sager

Hämmerle befürchtet, dass die Corona-Beschränkungen Langzeitfolgen nach sich ziehen und bemüht einen weiteren Vergleich: „Joschka Fischer war der erste Grüne, der einen Krieg mitgetragen hat. 20 Jahre später sehen wir die Folgen von Afghanistan. Wir wissen nicht, was wir heute auslösen.“ Beschränkungen will Hämmerle nur für besonders vulnerable Gruppen. Daneben solle man das Virus eher laufen lassen.

Grüne Landesspitze: "Rote Linie überschritten"

Ganz und gar nicht glücklich mit den Aussagen von Martin Hämmele ist die Grüne Landesspitze mit Eva Hammerer und Daniel Zadra: „Sachliche Kritik an Corona-Maßnahmen und eine politische Debatte sind das eine, aber mit seinem Vergleich mit Faschismus und dem Krieg in Afghanistan hat Martin Hämmerle eine rote Linie überschritten“, reagiert die Grüne Doppelspitze auf das Interview des Grünen Stadtrats in Dornbirn in den Vorarlberger Nachrichten.