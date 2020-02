Faschingstreiben in Klösterle

Zahlreiche Mäschgerle feierten eine lustige Faschingsparty

Am Wochenende stand die Klostertaler Gemeinde ganz im Zeichen der 5. Jahreszeit. So besuchte viele kleine und große Faschingsfans aus nah und fern die bunt dekorierte Kulturhalle. Beim Kinderfasching, organisiert von der Funkenzunft Klösterle , tummelten sich neben anmutigen Cleopatras, mutigen Polizisten, schönen Prinzessinnen und bezaubernden Eisköniginnen auch lustige Clowns und scheue Rehlein. Nach der spannenden Zaubershow von Edi 2000 bekam jedes Kind einen gratis Faschingskrapfen und bei tollen Spielen vom Klostertaler Spielezimmer fand der Nachmittag einen vergnügten Ausklang.

Am Abend gaben sich unter anderem Meeresgott Neptun mit Gefolge, leuchtende Quallen und musikalische Fische ein Stelldichein – galt es doch den Zunftball zu feiern. Bei der Maskenprämierung gab es dann strahlende Gewinner und saftige Geldpreise und zur fetzigen Musik von Zündstoff wurde noch lange gefeiert und getanzt. „Alles in allem wieder eine gelungene fünfte Jahreszeit in Klösterle,“ freute sich Funkenzunkt-Obmann Stefan Ulrich