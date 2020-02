Faschingstimmung in der Sattelberger StraÃŸe

Der traditionelle Sattelberger Kinderumzug sorgte auch in diesem Jahr für Stimmung bei Groß und Klein.

Kurz nach Mittag machten sich zahlreiche große und kleine Mäschgerle auf den Weg zum Umzugsstart in der Erlenstraße. Angeführt von den Sattelberger Schränzern ging es in weiterer Folge durch die Straßen Richtung Winzersaal. Entlang der Sattelberg Straße legte der Umzug immer wieder kurze Pausen ein, bei denen die Mäschgerle von den Anrainern ordentlich verpflegt wurden – die Guggamusiker bedankten sich mit einem Ständchen. Auch beim Winzersaal angekommen, sorgten die Sattelberger Schränzer mit ihrer Musik ordentlich für Stimmung, während sich die Kinder bei Gratis-Krapfen und Kinderpunsch vergnügten. Auch die großen Faschingsfreunde hatten ihren Spaß und feierten an der Bar noch bis in den späten Abend. MIMA