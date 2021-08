Faschingsstimmung mitten im Sommer

Die Vorbereitungen für die legendäre Ping Pong Raser-WM laufen auf Hochtouren.

Dornbirn. Letztes Jahr fiel die kultige Veranstaltung wie so viele andere aufgrund von Corona noch ins Wasser, heuer möchte die Fasnatzunft Oberschorbach aber wieder „Sport, Spaß und gute Laune“ in den Mittelpunkt stellen. Am 11. September ist es soweit, dann herrscht erneut ein bisschen Olympia-Flair in der Schorenhalle in Dornbirn. Die 9. Ping Pong Raser WM geht nach einjähriger Pause über die Bühne – oder in diesem Fall besser gesagt über den „Mohrentisch“ (der als Tischtennisplatte bespielt wird).