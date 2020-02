Faschingsspaß in den Senecura-Häusern

Wie in jedem Jahr hatte man den Senecura-Speisesaal in eine Fasnacht-Landschaft verwandelt. Bunte Girlanden luden zum Feiern ein.

Hohenems. Liebevoll war alles dekoriert, darauf legt man im Senecura Hohenems großen Wert. Die Bewohner hatten sich lustig verkleidet und geschminkt, die Musik war bestellt und schon am Nachmittag ging es hoch her bei dem vergnügten Faschingsvölkchen. Ein Highlight in jedem Jahr, am Dienstagnachmittag in der Angelika-Kaufmann-Straße und am Donnerstag im Herrenried ging ordentlich die Post ab. Da staunte man nicht schlecht, wie die älteren Leutchen flotte Tänze aufs Parkett legten.