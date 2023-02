Faschingssause vom Feinsten

Der Sportlerball sorgte mit Maskenprämierung und Tombola für Stimmung

Er ist im ganzen Montafon bekannt, der Sportlerball in St. Gallenkirch, bei dem sich zahlreiche Narren alljährlich treffen, um den Fasching so ordentlich zu feiern. Organisiert wird die große Faschingssause vom Sportclub St. Gallenkirch, der auch das „Riedberg Quintett“ zur musikalischen Unterhaltung der Feiernden für diesen Abend engagiert hatte. Auch in diesem Jahr gab es wiederum die heiß begehrte Maskenprämierung für Großgruppen sowie für Kleingruppen. Dabei hatten in diesem Jahr bei den Großgruppen „Raus aus dem Öl“ die Nase vorne, während bei den Kleingruppen der „Barbershop“ gewannen.

Kostümtrend

Ein großes Thema in Sachen Kostümierung war in diesem Jahr die Energiekrise, denn neben alternativen Energien wie Windräder gab es auch den großen „Black out“ als Gruppe zu sehen. Doch auch Klassisches war vertreten und so tummelten sich neben zahlreichen toll geschminkten Clowns auch rotbackige Schlafmützen und aparte Skifahrerinnen, die sozusagen direkt von der Piste gekommen waren. Doch auch riesige Nilpferde oder rot-weiß kostümierte Popcorn-Verkäufer gaben sich an diesem Abend im Gemeindesaal ein Stell-Dich-Ein. Und auch Pfarrer Lukas Bonner feierte mit allen seinen Gemeindebürgern als Biene verkleidet gerne mit.

Fantasievoll