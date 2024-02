Faschingsparty im Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz

Faschingsgilde bei den Senioren der Gemeinde

Am Donnerstag den 08.02.2024 feierten die Bewohner, Mitarbeiter, Verwandten und Freunde im Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz Fasching. Das ist natürlich für die ganze Hörbranzer Faschingsgilde ein Pflichttermin, der gerne wahrgenommen wird. Daher spielten die Leiblachtaler Schalmeien Prinzessin Desiree, Prinz Florian, die Infantinnen Raphaela und Franziska, das wunderbare Seerosengefolge, die Kindergarde und die Hörbranzer Raubritter mit ihren einzigartigen Klängen in den bunt geschmückten Festsaal im Erdgeschoss. Geschäftsführerin Nicole Wolf-Vöhl mit ihrem Team empfing die Faschingsgesellschaft auf das herzlichste. Die Prinzenpaarshow wurde aufgeführt, die prinzlichen Orden wurden übergeben und die Kindergarde führte ihren Tanz vor. Die Leiblachtaler Schalmeien spielten einige ihrer Stücke auf und für ihren Auftritt erhielt die große Faschingsgruppe begeisterten Applaus. Nach dem offiziellen Teil wurde noch zusammen mit den vielen maskierten Teilnehmern bei Live-Musik gefeiert, getanzt und gelacht. Schalmeienpräsident Michael „Minimi“ Weißenböck und Raubritterkomtur Thomas Lissy betonten beide, dass der Faschingstermin im Sozialzentrum Josefsheim im Faschingskalender rot angezeichnet ist und fast alle Mitglieder beider Vereine beim Besuch dabei sind.