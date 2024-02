Faschingsparty im Basilikasaal

Der Schiverein Bildstein lud heuer zum närrischen Treiben am Faschingssamstag.

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass am Faschingssamstag im Bildsteiner Basilikasaal gefeiert und getanzt wird. Dabei lädt jeweils ein Ortsverein abwechslungsweise zu einem Ball oder zu einer närrischen Party ein. Dieses Jahr war der Schiverein an der Reihe und organisierte eine rauschende Nacht mit Guggamusik-Klängen, DJ-Sound und einer fetzigen Tanzshow. Die in allerlei bunten Kostümen erschienenen Gäste nahmen das Angebot des Teams rund um Vereinsobmann Elfried Winder gerne an und rockten den Saal bis in die Morgenstunden, ehe abschließend die „Malermeister“ als größte Faschingsgruppe den Hauptpreis (Käsknöpfle-Partie im GH Kreuz) abholen konnten.