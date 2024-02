Faschingsmesse in Hörbranz

Schalmeienklänge und Polonäse in der Pfarrkirche Hörbranz

Eine besondere Messe wird jedes Jahr am Faschingssonntag in der Pfarrkirche Hörbranz gefeiert. Oder wann hört man sonst Schalmeienklänge und Ruggi Ruggi HOOH-Rufe aus der Kirche und wann wird sonst Polonäse zwischen den Kirchenbänken getanzt? An diesem Tag treffen sich Cowboys, Hexen, Prinzessinnen, Clowns, Feuerwehrmänner, Pilze und viele weitere Mäschgerle zum Faschingsgottesdienst. Eröffnet und musikalisch umrahmt wurde die Messfeier von den Leiblachtaler Schalmeien, das Seerosengefolge und das Prinzenpaar Prinzessin Desiree und Prinz Florian gestalteten die kurzweilige und humorige Feier mit. Begleitet wurden die Faschingsregenten von den Hörbranzer Raubrittern und der Kindergarde Hörbranz. Nach dem Gottesdienst ließ man den Vormittag gemütlich im Pfarrheim ausklingen.