Faschingsmesse in Hörbranz

Miteinander lachen beim Kindergottesdienst

Am Faschingssonntag, den 27.02.2022, um 10.00 Uhr wird in der Pfarrkirche Hörbranz ein Faschingskindergottesdienst gefeiert, zu dem natürlich auch alle Mäschgerle herzlich eingeladen sind. Musikalisch begleiten den Gottesdienst, der vom KinderGottesdienstTeam (KiGo) organisiert wird, das Chörle „Stimmig“ und die Leiblachtaler Schalmeien. Auch das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar mit den Hörbranzer Raubrittern besucht die bunte Faschingsmesse.