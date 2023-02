Faschingsklänge für die Kleinsten

Der Schalmeienzug Kehlegg war zu Besuch bei den Kindern des Zwergengartens.

Lustenau Mit Spannung warteten die Kinder von der Kleinkindbetreuung Zwergengarten in ihrem großen Garten auf das Einsetzen der Faschingsmusik. Dann endlich war es so weit und mit Trommeln, Trompeten und Fahnen zogen die 25 Musiker des Schalmeienzugs Kehlegg ein. Sandra Gstrein, musikalische Leiterin der Schalmeien, arbeitet im Zwergengarten und wurde von den Kindern mit ganz besonderer Freude erwartet.

Die Zwergis, wie man die Kinder im Zwergengarten liebevoll nennt, haben den Fasching am Montag und Dienstag mit ihren Betreuerinnen gefeiert. „Wir haben mit den Kindern in unserem Turnsaal eine Faschingsdisco gemacht und zu den Liedern mit ihnen getanzt. Alle, die wollten, durften am Rosenmontag und am Faschingsdienstag verkleidet kommen“, erklärte Ricarda Niederbacher, Leiterin des Zwergengarten Montfort. Alle Betreuerinnen und ganz viele Kinder waren als Greotlis verkleidet. „Mir war es wichtig, mit den Schalmeien zu den Kindern auf Besuch zu kommen, denn sie lieben Musik. Und was bietet sich im Fasching besser an, als mit den Schalmeien zu tanzen?“, sagte Sandra Gstrein erfreut. Für sie war es wunderschön, den Kindern diese Überraschung zu ermöglichen.