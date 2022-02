Faschingskindergottesdienst in Hörbranz

Bunte Mäschgerle in der Pfarrkirche

Am Faschingsgottesdienst feiern in Hörbranz traditionell die große Faschingsgilde und die jüngsten Mäschgerle im Ort gemeinsam die heilige Messe. Trotz Einschränkungen, aber bestens organisiert vom KinderGottesdienstTeam (KiGo), wurde auch dieses Jahr mit dem amtierenden Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert die von den Hörbranzer Raubritter begleitet wurden, die Faschingsmesse abgehalten. In seiner Predigt wies Ortspfarrer Roland „Trenti“ Trentinaglia nicht nur auf die schwierigen Pandemiezeiten hin, als Zeichen für den Frieden in Europa und auf der ganzen Welt wurden die Kirchenglocken geläutet und eine Minute in Stille verbracht. Er betonte aber auch wie wichtig es ist, das Lachen, besonders das Kinderlachen mit nach Hause und mit in die Herzen zu nehmen.