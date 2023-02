Faschingsfinale in Frastanz

Zum Ende der Faschingszeit wird Frastanz wieder eine Hochburg der Narretei.

Nachdem am Faschingssamstag, dem 18. Februar, Burggraf Markus I. dem Bürgermeister den Rathausschlüssel abnimmt, haben die Narren das Sagen :

Ab 14:00 Uhr säumen rund 1.000 bunte Mäschgerle beim Kinderfaschingsumzug der Närrischen Riebelzunft die Straßen im Ortszentrum. Am 20. Februar 2023 ruft das Faschingskomitee Frastanz traditionell die Ledigen ab 19:30 Uhr aus. Begleitet werden sie von „Zünern“, „Schellern“, Guggamusigen und bunt geschmückten Wagen. Informationen für Landbusbenutzer Aufgrund der Faschingsumzüge können die Haltestellen „Mühlegasse“ und „Gemeindeamt“ am Samstag, dem 18. Februar 2023, zwischen 13:00 und voraussichtlich 16:30 Uhr sowie am Montag, dem 20. Februar 2023, ab 18:00 Uhr vom Landbus nicht angefahren werden.