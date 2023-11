Faschingseröffnung im Ländle: Buntes Treiben in zahlreichen Gemeinden

Es geht endlich wieder los: Am 11. November um 11.11 Uhr startet der Fasching mit verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Ländle. Die Zünfte und Gilden läuten die 5. Jahreszeit ein.

Der Fasching im Ländle nimmt am Samstag, 11. November, Fahrt auf. Gleich mehrere Gemeinden laden zur Eröffnung der fünften Jahreszeit. Ein Auszug an Veranstaltungen zur Eröffnung der närrischen Zeit:

Start in die 5. Jahreszeit und Remmy Demmy im Kulturhaus

Um 11:11 Uhr eröffnet die Dornbirner Fasnat-Zunft wieder die Fasnat unter musikalischer Begleitung des Dornbirner Fanfarenzugs, den Schalmeien Kehlegg, der Garde Kehlegg und dem traditionellen Prolog "zur närrischen Lage der Stadt Dornbirn" beim Dornbirner Stadtmuseum.

Ab 14 Uhr bis ca. 18 Uhr gibt es, wie schon in den vergangenen Jahren, im Anschluss an die Erföffnung der 5. Jahreszeit ein Remmy Demmy im Foyer des Dornbirner Kulturhauses.

Der Eintritt ist frei

Das Kulturhaus ist bewirtet

Beim 2023er Remmy Demmy unterhalten euch:

Fanfaren Dornbirn

Kehlegger Schalmeien

Emser Palast-Täscher

Hittisouer Alpa Kracher

Stuabruch Tschäppra

d´Harder Schlösslefeager

Lumpamusik Götzis

Rankler Chaos Tätscher

Klostertaler Rutschifengger

Faschings-Opening im Ramschwagsaal in Nenzing

Um 11.11 Uhr eröffnen die Ramschwager Burgnarren wieder die 5. Jahreszeit auf dem Ramschwagplatz. Für die Kinder gibt es einen gratis "Münsch" Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht), mit dabei sind auch die Walgauer Bodasurri und die "Allgäuer Drumheads, für Bewirtung ist durch die Ramschwager Burgnarren gesorgt. Ab 19 Uhr findet die Party im Ramschwagsaal mit DJ Hasa Mohr, den Schalmeien Mäder, den Schalmeien Kehlegg, den Schneggahüsler Frastanz, den Allgäuer Drumeads, den Chaostätscher Rankweil und den Klostertaler Rutschifängen Guggamusik statt. Ab 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Faschings-Opening im Spannrahmen in Hard

Faschingsbeginn in Frastanz

Fasnatauftakt in der Rheinhalle in Höchst

Um 11:11 Uhr lädt die Fasnatzunft Höchst zum Faschingsauftakt am Kirchplatz ein, zur Vorstellung des neuen Prinzenpaares. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Mit Kinderschminken! Ab 19:11 Uhr geht die Party in der Rheinauhalle mit der Band Zündstoff weiter. Einlass ab 18 Uhr

Faschingseröffnung in Hohenems am Volksschulplatz in Hohenems

Am Samstag, dem 11. November 2023, ab 10.30 Uhr starten die Embser Schlossnarren im Schulhof der Volksschule Markt traditionell in die „5. Jahreszeit“.

Vorstellung des neuen Bregenzer Ore Ore Prinzenpaares

Am Samstag den 11.11.2023 startet der Ore Ore Bregenzer Kinderfasching wieder mit Vollgas in die neue Faschingssaison. Die Ore Ore Altprinzen begrüßen das LXVI (66.) Bregenzer Prinzenpaar.

Gegen 10.45 Uhr startet der kleine Umzug zur Vorstellung des Prinzenpaares mit den Ore Ore Altprinzen und Prinzessinnen, der Zeremonienmeister, des Fanfarenzugs und der Narrapolizei über den Leutbühel und die Kaiserstraße. Außerdem mit dabei: das Gefolge von Altprinz Prinz Gü I.

Der Umzug geht weiter über den Sparkassenplatz und den Kornmarkt bis zum Platz vor der Nepomukkapelle. Dort folgt - auf dem Umzugswagen des Altprinzen Gü I. als Podium - die Vorstellung des neuen Prinzenpaares.

Inthronisation: Pünktlich um 11.11 Uhr werden Prinz und Prinzessin durch den Ore Ore Faschingssprecher Roberto Kalin und Ore Ore Obmann Martin Steiner der Bregenzer Bevölkerung präsentiert.



Faschings-Opening in Koblach

Faschingsauftakt in Doren

Faschingsauftakt in Hörbranz

Sandesgemäß starten die Hörbranzer Raubritter mit dem närrischen Auftakt im Leiblachtalsaal in die neue Saison. Am 11.11. wird in Hörbranz auch das bestgehütete Geheimnis gelüftet: Die Vorstellung des neuen Prinzenpaares!

Faschings-Opening in Meiningen

Anlässlich zum 30. Moaninger Narrenumzug, eröffnet die Funkenzunft Meiningen die Faschingssaison 2024 um 11:11 bei der Volksschule Meiningen.

Narrenmesse in Hohenweiler