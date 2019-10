Faschingsbeginn im Leiblachtal

Vorbereitungen für den 11.11 laufen auf Hochtouren!!

Die Mitwirkenden für den Faschingsauftakt im Leiblachtalsaal am 11.11 sind fleißig an den Vorbereitungen. Die Hörbranzer Raubritter setzen den Programmablauf zusammen, organisieren das Geschehen vor und hinten der Bühne. Die Leiblachtaler Schalmeien stimmen ihre besonderen Instrumente ein und gaben im s´Sannwald auch schon einen beindruckenden Beweis ihres Könnens. Die Kindergarde probt für ihren ersten Auftritt auf der großen Bühne im Fasching 2019/2020 und an den neuen Programmpunkten im zweiten Teil des Abends wird gefeilt. „Andi Kresser – neu vertont“ und „Herr und Frau Schwätzle“ (Robert Gass und Sonja Geiger) stehen heuer erstmals auf dem Faschingseröffnungsprogramm und sorgen mit ihrer Bühnenerfahrung und ihren außergewöhnlichen Auftritten dafür, dass die Lachmuskeln der Besucher ausgiebig strapaziert werden.