Faschingsball im Seniorenheim Hörbranz

Am Donnerstagnachmittag feierten die Hörbranzer Senioren im Josefsheim Fasching.

Einen fixen Termin im Kalender hat der alljährliche Besuch der Hörbranzer Faschingsgilde beim Seniorenfasching im Sozialzentrum. So feierten auch heuer die Bewohner und Besucher des Josefsheimes am Donnerstagnachmittag zusammen Fasching. Im bunt geschmückten Festsaal präsentierte die Kindergarde Hörbranz ihren Gardetanz und erhielt begeisterten Applaus von den vielen Gästen. Prinzessin Anita und Prinz Mario, begleitet von einer Abordnung des Surfergefolges und den Hörbranzer Raubrittern, bedankte sich bei den Organisatoren für die Einladung und die gelungene Veranstaltung. Natürlich wurden an ausgesuchte Personen die Prinzenorden übergeben. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde zusammen getanzt und gelacht. Die Live-Musik sorgte für eine volle Tanzfläche. Die rüstigen Gäste und Bewohner konnten den einen oder anderen Schwank aus vergangenen Tagen berichten und die Zuhörer konnten mehr als einmal dazu Schmunzeln. Vom Sozialzentrumsteam wurden alle bestens mit kalten und warmen Getränken, Kuchen und Krapfen versorgt und der lustige Nachmittag verging für alle wie im Flug. Viele Verwandte, Bekannte und Freunde der Bewohner nutzen den Faschingsball im Josefsheim um gemeinsam wertvolle Zeit zu verbringen. Der Hörbranzer Faschingsgilde ist es wichtig, die Begeisterung und die Freude am Fasching auch mit den älteren Mitbürgern zu teilen und für bunte Abwechslung zu sorgen. Bürgermeister Karl Hehle, der mitfeierte, dankte den Festorganisatoren und der Faschingsgilde für ihr Engagement. Zusammen und Generationenübergreifend macht Fasching noch einmal so viel Spass!!