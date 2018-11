Faschingsauftakt in der Montfortstadt

Spältabürger Feldkirch starteten um 11.11 Uhr vor dem Rathaus die Faschingszeit.

FELDKIRCH „Hätten wir in der Marktgasse nicht von irgendwo her die Maroni gerochen – wir hätten gedacht, der Frühling sei ausgebrochen!“, mit diesen Worten eröffnete Wolfgang Strauß von den Feldkircher Spältabürgern die Rede nach dem musikalischen Marsch durch die Innenstadt. Ein Countdown zählte vergangenen Sonntag, 11. November, die letzten Sekunden bis Punkt 11.11 Uhr. Es folgte ein Knall vor zahlreichen Gästen und Zunftkollegen aus dem Bezirk sowie jede Menge Konfetti und „Zuckerle“ flogen durch die Lüfte. „Heut‘ lassen wir es so richtig krachen – im Vordergrund steht einfach feiern und lachen.“ Im Zuge der Eröffnung wurde der neue Graf von Montfort vorgestellt. Graf Rudolf VIII (Lothar Gallaun) dankte wegen gesundheitlichen Gründen ab und Graf Rudolf IX (Hubert Schwarz) trat auf den Balkon und begrüßte die Besucher mit einem dreifachen „Spälta, Spälta hoch“. ETU