Faschingsauftakt am 11.11: Gemeindefürbar hört sich noch einmal um

Letzte Klatsch- und Tratschgeschichten werden aufgearbeitet

Der ortsbekannte „Gmoandsfürbar“ Fritz hat im Moment fast keine Zeit, seine Bleistifte zu spitzen und seine Notizen zu ordnen. Sind doch einige Geschichten im Ort, die am 11.11 aufgerollt werden müssen. Und gut versteckt und getarnt bekommt er doch einiges an Gerede im Ort mit. So hat er mitbekommen, dass… Ja, was? Das soll er ihnen selber auf der Leiblachtalsaalbühne erzählen.. vielleicht etwas über sie? Oder über ihren Nachbarn, von dem sie ja schon einiges gehört haben? Der Gemeindekehrer, der seine Ohren immer und überall bereit hält, und Herr und Frau Schwätzle, die natürlich auch einiges zu berichten haben, werden am 11.11 beim Faschingsauftakt im Leiblachtalsaal für zahlreiche Lacher sorgen. Außerdem wird das neue und noch geheime Prinzenpaar vorgestellt und die Kindergarde präsentiert ihren Tanz.