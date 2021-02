Fasching trotz und mit „Corona“

Die Schliefer-Fasnatzunft zelebriert kleinen Umzug und Bürgermeister-Absetzung.

An Kreativität fehlt es der umtriebigen Zunft in der Hofsteiggemeinde Schwarzach nicht. Für deren Obmann René Winkel stand von Anfang an fest, dass man sich den Spaß an der fünften Jahreszeit trotz der Pandemie nicht ganz verderben lassen würde: „Es nützt ja nichts, wir alle müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“ Zumal der Faschingsdienstag für seine Schliefer-Fasnatzunft traditionell der unumstrittene Höhepunkt des Jahres wäre. „Und unseren Bürgermeister mussten wir natürlich auch absetzen, das gehört dazu“, so der Faschingsnarr schmunzelnd.