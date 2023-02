Bürgermeister-Absetzung in Lochau

Fasching in Lochau: Bürgermeister trotz versuchtem Widerstand abgesetzt

Am 5. Februar 2023 lauerten die Lochauer Faschingszünfte Berg und Bäumle gemeinsam vor dem Gemeindeamt, um das Regiment im Dorf an sich zu nehmen. Um 11.11 Uhr stürmten diese lautstark das Lochauer Regierungsgebäude, um Bürgermeister und Gemeinderäte in „Ketten“ zu legen.

Der Aufforderung, den Rathausschlüssel freiwillig herauszugeben, versuchte BM Frank Matt sich erst hartnäckig zu widersetzen, doch nach intensiven Verhandlungen musste er sich geschlagen geben und händigte den Schlüssel kampflos aus. Schließlich galt es seinen Kopf bei der bevorstehenden Verurteilung bestmöglich zu retten.

Der neue Berger Faschingsbürgermeister Roman Rist und seine „Berger Rockabillys“ feierten diesen Sieg gemeinsam mit der Bäumler Faschingszunft „Bäumler’s Paradise“ und führte den entmachteten Bürgermeister samt Vizebürgermeister Christophorus Schmid und den Gemeinderäten Petra Rührschopf, Judith Wellmann, Thomas Guschl und Richard Faisst aneinandergebunden Richtung Festhalle ab.

Mit klangvoller Unterstützung der Guggamusik „Einklang“ und zahlreichen Schaulustigen und Faschingsnarren wie etwa Abordnungen der „Hörbranzer Raubritter“, der „Leiblachtaler Fetzahexa“, der „Howilar Rutschbugglar“, der Schwarzacher „Schliefer“ sowie den „Zauberern für Lochau“, wurden die Übeltäter unter großem Jubel abgeführt.