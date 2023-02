Fasching in Hörbranz

Familienumzug und närrisches Treiben in der Leiblachtalgemeinde

Am 18.02.2023, dem Faschingssamstag, stand die Gemeinde Hörbranz ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit. Um 13.30 wurde der bekannte Familienumzug mit einem Böllerschuss gestartet. Den Hörbranzer Raubrittern ist es nicht wichtig, dass möglichst viele Gruppen oder möglichst große Wagen beim Umzug dabei sind. Im Vordergrund stehen die Familien und Kinder, ihnen soll ein überschaubarer, sicherer Umzug geboten werden, der Ihnen und den Teilnehmern einfach Spaß macht. Genau nach diesem Motto zog das 46. Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, angeführt von den Leiblachtaler Schalmeien, begleitet von den Hörbranzer Raubrittern, dem flockigen Gefolge und der Kindergarde Hörbranz zum Dorfplatz. Mit beim Umzug dabei waren viele Kindergartengruppen, die Musikschule Leiblachtal, die Hörbranzer Berger Harlekins, die Lochauer Bäumler und Berger, die Howilar Rutschbugglar, der Musikverein Hörbranz, die Guggamusik Einklang aus Lochau und die Flachshuilar Gugge Sonthofen, die mit ihren aufwendigen Kostümen besonders auffielen. Als Abschluss trieben die Leiblacher Fetzahexa die letzten Umzugsteilnehmer an. Zahlreichen Mäschgerle säumten die Hauptstraße und applaudierten dem bunten Zug. Am Dorfplatz wurden dann ausgiebig Fasching gefeiert. Bei Spielstationen und in der Turnhalle konnten sich die Nachwuchsfaschingsfans die Zeit vertreiben und beim Raubritterstand wieder stärken. Die Angebote für die Kinder sowie die Hotdogs sind in Hörbranz kostenlos. Das amtierende Prinzenpaar präsentierte am Dorfplatz noch einmal seine Show, die Schalmeien und die Guggamusiken spielten an der Stiege auf. An den Verpflegungsständen, die von örtlichen Vereinen betrieben wurden, konnten sich die Erwachsenen mit leckeren Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Bei traumhaftem Wetter und warmen Temperaturen ein perfekter Faschingsnachmittag. Wer anschließend an das bunte Treiben am Dorfplatz noch nicht genug hatte, konnte in Hörbranz noch weiter feiern. An der Leiblachtalsaalbar luden die Leiblachtaler Schalmeien zur legendären After-Umzugs-Party. Dort konnten die Jungen und Junggebliebenen Faschings- und Partytiger bei coolem Sound von DJ HONZZ und DJ Minimi abtanzen und die Bässe spüren. Wer es etwas gemütlicher angehen wollte, war bei der Fasching- und Funkenzunft Ruggburg richtig. Hier wurde in der bekannten Hölle 2.0 nach dem Hörbranzer Umzug gleich weitergefeiert. Für Prinzessin Simone und Prinz Hubert und ihrem flockigen Gefolge ein Tag mit vollem Terminplan. Nach dem Umzug machten die Faschingsregenten ihren musikalischen Begleitern, den Leiblachtaler Schalmeien, bei deren Megaparty ihre Aufwartung. Auch ein Besuch bei der Fasching- und Funkenzunft Ruggburg war dem Prinzenpaar wichtig. In der Hölle 2.0 wurde die Prinzenshow aufgeführt und die begehrten Prinzenorden verliehen. Aber damit nicht genug. Für Prinzessin Simone und Prinz Hubert, letzterer selber aktiver Feuerwehrmann, war es eine Herzensangelegenheit, den Blaulichtorganisationen die an diesem Faschingssamstag Dienst an der Allgemeinheit verrichtet haben, persönlich ihren Dank zu überbringen. Im Hörbranzer Feuerwehrhaus dankten die beiden den Mitgliedern von Feuerwehr, Polizei und Rettung und überreichten ihre Prinzenorden. Nach dem letzten Auftritt zeigten sich Prinzenpaar und Gefolge hocherfreut über den gelungenen Tag sowie über die zahlreichen Kinder und Mäschgerle die Fasching mitgefeiert haben.