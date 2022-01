Fasching in der Kirche

In den Pfarren in Dornbirn ist zur Faschingszeit allerhand los.

Dornbirn. Die Katholische Kirche in Dornbirn bietet ihren Besucherinnen und Besuchern in der Faschingszeit ein ganz besonderes Programm. „Vor allem für Familien haben wir uns einiges einfallen lassen, um derzeit doch etwas ´Faschingsstimmung´ aufkommen zu lassen“, betont Pastoralleiterin Nora Bösch.

So finden verschiedene Familiengottesdienste statt, bei denen die Kinder als Mäschgerle herzlich willkommen sind. Am 6. Februar macht die St. Martinskirche den Auftakt mit einem Gottesdienst mit anschließender „Faschingskrapfen-Überraschung“ für alle närrischen Kirchengäste. „Im Anschluss lädt das Pfarrcafé (wenn möglich) zu einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Auch in Haselstauden in der Maria Heimsuchung-Kirche steht der 6. Februar ganz im Zeichen vom „Maschgra“. Unter dem Motto „Gott liebt unser Lachen“, sind alle Mäschgerle und Nicht-Mäschgerle eingeladen am Faschings-Familiengottesdienst teilzunehmen und im Anschluss wartet ein „Würfelspiel“, das bei einer gewürfelten „Sechs“ ebenfalls einen Krapfen als Preis bereithält.