Fasching im Leiblachtal: Prinzenpaar 2020/2021

Hörbranzer Raubritter versuchen die Tradition aufrecht zu erhalten

Seit 1976, dem Gründungsjahr der Faschingsgilde „Hörbranzer Raubritter“, machen sich die Prinzenpaarmacher vor dem 11.11 auf den Weg und wählen ein passendes Prinzenpaar für das Leiblachtal. Im letzten Fasching führte das 44. Prinzenpaar, Prinz Mario und Prinzessin Anita, erfolgreich durch den Fasching. In diesem Jahr wird das gesamte Leben von der Pandemie beeinflusst. So müssen Veranstaltungen, Auftritte, Konzerte und Feiern abgesagt werden, natürlich kann auch der Faschingstrubel mit Umzügen, Bällen, Kindergarten- und Schulbesuchen nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Um die über 40-jährige Tradition und das regionale Brauchtum am Leben zu erhalten, haben die Hörbranzer Raubritter dieses Jahr ein passendes Prinzenpaar gesucht und auch gefunden. Mit Prinz Corona und Prinzessin Wahnsinn wurde ein imaginäres 45. Regentenpaar geschaffen, dass trotz der schwierigen Zeit den Fasching nicht ganz vergessen lassen soll. Nicht erst ab heute regieren die Beiden über die Bevölkerung. Leider kann das Herrscherpaar am 11.11 nicht persönlich, wie gewohnt, im Leiblachtalsaal vorgestellt werden.