Fasching feiern bis in die Morgenstunden

Ausgefallene Kostüme beim ausverkauften Ball der Röthner

Röthis Zum 18. Mal wurde der Ball am Rosenmontag veranstaltetet. Und der Erfolg gab den Veranstaltern einmal mehr Recht: Viele Ballbesucher von nah und fern kamen um den Faschingshöhepunkt in Röthis zu feiern. Da waren Piloten und Flugbegleiterinnen, Sträflinge, Zwerge oder der Jäger mit seinem Reh zu sehen. “Diese Veranstaltung soll das Miteinander in Röthis stärken”, erklärt Ballorganisatorin Stefanie Bertsch.