Farbenfrohes Faschingsfinale beim Umzug in Schwarzach

Die Schliefer Fasnatzunft lud einmal mehr zum traditionellen Faschingsausklang in die Hofsteiggemeinde.

Noch ehe die Närrinnen und Narren gestern wehmütig nach dem extrem kurzen Fasching den Kehraus feierten, war in Schwarzach der traditionelle Höhepunkt der diesjährigen fünften Jahreszeit angesagt. Bereits am Vormittag des Faschingsdienstags ging es dem Gemeindeoberhaupt Thomas Schierle an den Kragen. Der Bürgermeister wurde in Anwesenheit zahlreicher Gemeindevorstandsmitglieder seiner Macht entledigt und musste das Gemeindezepter samt großem Rathausschlüssel an Zunftmeister René Winkel und den diesjährigen „Oberschliefer“ Hanspeter Tauber sowie dessen charmante „Oberschlieferin“ Brigitte Mittelberger abgeben.