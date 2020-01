Farbenfrohe Energie von Bucher ABC – Schützen

Buch. Kunstvolles Energieprojekt nimmt seit Jahresende 2019 ordentlich Fahrt auf.

Für die Volksschulkinder war es Ende November gewiss ein spektakulärer Tag, als bei der Präsentation zum neuen Projekt der Initiative „CoolTour!Buch“, die Vorgänge bei der Stromversorgung praxisnah zelebriert wurden. Dass ohne Strom nicht viel läuft war den ABC – Schützen schnell klar. Zur Überraschung aller Beteiligten arrangierten die Initiatoren Marcus Peschek und Christian Tomasini rasch mit einem mobilen Notstromaggregat von Vorarlberg Netz die nötige Abhilfe. Fortan steht nun ein LKW im Fokus eines leistungsstarken Projektes. Die Aufgabenstellung für die Kids: Die künstlerische Gestaltung des Notstrom – Lastzuges. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler bereits im ersten Anlauf ihre persönlichen Gedanken bildlich zu Papier gebracht. Kürzlich folgte der nächste farbenfrohe Akt: Die vorhandenen Bilder wurden auf die faltbaren Schablonen, in Anlehnung an einen LKW in Modellform, übertragen.

Große Dynamik

„In mehreren Etappen werden die ABC – Schützen im Unterricht auf den praktischen Einsatz vorbereitet“, so die Initiatoren. Dutzende organisatorische Fragen gilt es vorab zu klären, bis dann im kommenden März die kleinen Künstler am Originalschauplatz bei der illwerke vkw in Bregenz tätig werden. Die Zwischenbilanz kann sich auch zur Freude von Direktorin Beate Imhäuser sehen lassen. Denn bei den jungen Akteuren gibt es eine große Dynamik für das Energie – Projekt. Die Aktion selbst findet idealerweise Unterstützung durch den Ideengeber und landesweiten Energieversorger illwerke vkw AG und dessen Tochterunternehmen Vorarlberger Energienetze GmbH.

Bildhaft im Einsatz